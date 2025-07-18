Le Saulnois D’rails Concert de Wild Side Velorail Dieuze
Le Saulnois D’rails Concert de Wild Side Velorail Dieuze vendredi 28 août 2026.
Dieuze
Le Saulnois D’rails Concert de Wild Side
Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le Saulnois D’rails propose concert de Wild Side (Grunge Rock)
Ouverture à 19h et concert à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre.Tout public
0 .
Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00 wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Saulnois D’rails proposes: concert by Wild Side (Grunge Rock)
Opening at 7pm and concert at 8pm.
Refreshments and food on site.
Free admission.
L’événement Le Saulnois D’rails Concert de Wild Side Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS
À voir aussi à Dieuze (Moselle)
- Projection Dieuze Ciné Regard Marcel et Monsieur Pagnol Salle de la Délivrance Dieuze 20 mai 2026
- Projection Dieuze Les enfants de la résistance Dieuze 27 mai 2026
- Spectacle Patchwork Dieuze 29 mai 2026
- Les songes musicaux Concert de clôture Dieuze 31 mai 2026
- Kermesse de la P’tite Vadrouille !!!, Salle La Délivrance, Dieuze 24 juin 2026