Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine Forbach
samedi 19 septembre 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La visite libre de la tour du Schlosser vous permet de découvrir la salle des chevaliers et de monter la tour octogonale de 1891 par un escalier de 118 marches menant à 328 mètres d’altitude pour obtenir un panorama sur toute la région. Entre 10h00 et 12h00.Tout public
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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
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English :
The self-guided tour of the Schlosser Tower allows you to explore the Knights’ Hall and climb the octagonal tower, built in 1891, via a staircase of 118 steps leading to an elevation of 328 m%to enjoy a panoramic view of the entire region. Between 10:00 a.m. and 12:00 p.m.
L’événement Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine Forbach a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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