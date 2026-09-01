Informations pratiques

Forbach

Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La visite libre de la tour du Schlosser vous permet de découvrir la salle des chevaliers et de monter la tour octogonale de 1891 par un escalier de 118 marches menant à 328 mètres d’altitude pour obtenir un panorama sur toute la région. Entre 10h00 et 12h00.Tout public

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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

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English :

The self-guided tour of the Schlosser Tower allows you to explore the Knights’ Hall and climb the octagonal tower, built in 1891, via a staircase of 118 steps leading to an elevation of 328 m%to enjoy a panoramic view of the entire region. Between 10:00 a.m. and 12:00 p.m.

L’événement Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine Forbach a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH