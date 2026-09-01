Visite libre du Château Barrabino Château Barrabino – Forbach
samedi 19 septembre 2026 · Château Barrabino - · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Visite libre du Château Barrabino
Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accès libre à l’étage du Château Barrabino pour découvrir son histoire.Tout public
0 .
Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est
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English :
Free admission to the upper floor of Barrabino Castle to discover its history.
L’événement Visite libre du Château Barrabino Forbach a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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