UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Forbach

Visite libre du Château Barrabino Château Barrabino – Forbach

samedi 19 septembre 2026 · Château Barrabino - · Forbach

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château Barrabino -
Adresse
Avenue Saint-Rémy
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Visite libre du Château Barrabino

Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Accès libre à l’étage du Château Barrabino pour découvrir son histoire.Tout public
0  .

Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est  

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English :

Free admission to the upper floor of Barrabino Castle to discover its history.

L’événement Visite libre du Château Barrabino Forbach a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

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