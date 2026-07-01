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AGENDA · Grillon

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Salle des Fêtes de Grillon Grillon

mardi 21 juillet 2026 · Salle des Fêtes de Grillon · Grillon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Salle des Fêtes de Grillon
Adresse
Chemin de Chaudabri
Ville
84600 Grillon
Département
Vaucluse
Tarif
13

Grillon

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL

Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21 22:50:00

Date(s) :
2026-07-21

Véritable hommage à l’univers du Cinéma, aux personnages fous qui font vivre cette industrie,
« Le Schpountz » raconte les fantasmagories d’Irénée Fabre.
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Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

A true tribute to the world of cinema, to the crazy characters who bring the industry to life,
« Le Schpountz » recounts the fantasies of Irénée Fabre.

L’événement LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Grillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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