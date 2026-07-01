LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Salle des Fêtes de Grillon Grillon
mardi 21 juillet 2026 · Salle des Fêtes de Grillon · Grillon
Informations pratiques
Grillon
LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL
Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21 22:50:00
Date(s) :
2026-07-21
Véritable hommage à l’univers du Cinéma, aux personnages fous qui font vivre cette industrie,
« Le Schpountz » raconte les fantasmagories d’Irénée Fabre.
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Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
A true tribute to the world of cinema, to the crazy characters who bring the industry to life,
« Le Schpountz » recounts the fantasies of Irénée Fabre.
L’événement LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Grillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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