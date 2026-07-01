LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Salle des Fêtes de Grillon Grillon

Informations pratiques

Grillon

LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL

Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21 22:50:00

Date(s) :

2026-07-21

Véritable hommage à l’univers du Cinéma, aux personnages fous qui font vivre cette industrie,

« Le Schpountz » raconte les fantasmagories d’Irénée Fabre.

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Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

A true tribute to the world of cinema, to the crazy characters who bring the industry to life,

« Le Schpountz » recounts the fantasies of Irénée Fabre.

L’événement LE SCHPOUNTZ de Marcel PAGNOL Grillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes