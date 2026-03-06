Le scope du jeudi Apocalypse Now Melle

Le scope du jeudi Apocalypse Now

Le scope du jeudi Apocalypse Now Melle jeudi 19 mars 2026.

Le scope du jeudi Apocalypse Now

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-19

Deuxième film du cycle consacré à la guerre du Vietnam
Apocalypse Now en version final cut de Francis Ford Coppola   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le scope du jeudi Apocalypse Now

L’événement Le scope du jeudi Apocalypse Now Melle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pays Mellois

Prochains événements à Melle