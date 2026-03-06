Le scope du jeudi Apocalypse Now Melle

Le scope du jeudi Apocalypse Now

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Deuxième film du cycle consacré à la guerre du Vietnam

Apocalypse Now en version final cut de Francis Ford Coppola .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

