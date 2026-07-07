Informations pratiques

Monbazillac

Le secret du château Expérience nocturnes immersives

Parking de l’église Monbazillac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:20:00

fin : 2026-08-06 22:50:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Le Secret du Château vous invite à vivre une quête nocturne immersive au cœur du domaine de Monbazillac.

Un parchemin dérobé, un seigneur disparu et des secrets enfouis dans les vieilles pierres… À vous de résoudre les énigmes et de percer les mystères du château au fil d’une aventure hors du temps.

Environ 1 h 30 de balade immersive

Groupes limités à 25 participants par soirée

Chaussures de marche obligatoires

Une expérience scénarisée unique, mêlant énigmes, histoire et mystère

Sur réservation uniquement .

Parking de l’église Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le secret du château Expérience nocturnes immersives

L’événement Le secret du château Expérience nocturnes immersives Monbazillac a été mis à jour le 2026-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides