Le secret du château Expérience nocturnes immersives Monbazillac
mardi 7 juillet 2026 · Monbazillac
Informations pratiques
Monbazillac
Le secret du château Expérience nocturnes immersives
Parking de l’église Monbazillac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:20:00
fin : 2026-08-06 22:50:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Le Secret du Château vous invite à vivre une quête nocturne immersive au cœur du domaine de Monbazillac.
Un parchemin dérobé, un seigneur disparu et des secrets enfouis dans les vieilles pierres… À vous de résoudre les énigmes et de percer les mystères du château au fil d’une aventure hors du temps.
Environ 1 h 30 de balade immersive
Groupes limités à 25 participants par soirée
Chaussures de marche obligatoires
Une expérience scénarisée unique, mêlant énigmes, histoire et mystère
Sur réservation uniquement .
Parking de l’église Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le secret du château Expérience nocturnes immersives
L’événement Le secret du château Expérience nocturnes immersives Monbazillac a été mis à jour le 2026-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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