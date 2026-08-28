Le sentier de Laponie Gundershoffen
vendredi 11 décembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Le sentier de Laponie
14 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12
À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique !
À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique ! 0 .
14 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
For the finale of the Fête des Lumières, dare to get lost in this magical labyrinth!
L’événement Le sentier de Laponie Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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