Informations pratiques

Gundershoffen

Le sentier de Laponie

14 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique !

À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique ! 0 .

14 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

For the finale of the Fête des Lumières, dare to get lost in this magical labyrinth!

L’événement Le sentier de Laponie Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte