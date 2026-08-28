UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gundershoffen

Le sentier de Laponie Gundershoffen

vendredi 11 décembre 2026 · Gundershoffen

Le sentier de Laponie Gundershoffen

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
14 rue d'Alsace
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gundershoffen

Le sentier de Laponie

14 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12

À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique !
À l’occasion du final de la Fête des Lumières, osez vous perdre dans ce labyrinthe féérique ! 0  .

14 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the finale of the Fête des Lumières, dare to get lost in this magical labyrinth!

L’événement Le sentier de Laponie Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Gundershoffen (Bas-Rhin)