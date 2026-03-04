Le sentier du Granite, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Le sentier du Granite Jeudi 6 août, 13h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Début : 2026-08-06T13:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T13:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00

Au coeur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés et devenez intarissable sur les minéraux du Massif armoricain, la flore des chemins creux ou les espèces étonnantes et protégées, dont certaines sont plus communes au bord de la Méditerranée qu’en Normandie !

Circuit de 8,7km. Dès 8 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

