Informations pratiques

La Petite-Pierre

Le sentier René Char & la poésie

rue du capitaine compagnon La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Redécouverte du sentier René Char une balade entre poésie et mémoire, ponctuée de lecture de textes pour rejoindre le concert d’Elisabetta Spada à la Maison de l’Eau et de la Rivière. Brunch et buvette sur place.

En partenariat avec l’association Le Jardin des Poètes François Villon

Redécouverte du sentier René Char une balade entre poésie et mémoire, ponctuée de lecture de textes pour rejoindre le concert d’Elisabetta Spada à la Maison de l’Eau et de la Rivière. Brunch et buvette sur place. 0 .

rue du capitaine compagnon La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

Rediscovery of the Ren%E9 Char Trail: a walk blending poetry and memory, punctuated by readings, leading to Elisabetta Spada’s concert at the Maison de l’Eau et de la Rivi%E8re. Brunch and refreshments available on site.

L’événement Le sentier René Char & la poésie La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre