Le Signal Critique, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Le Signal Critique Dimanche 8 mars, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuit sur réservation

Début : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Dans cette animation scientifique immersive et interactive, tout commence par le prétexte d’une conférence sur les pulsars.

Un comédien est là pour accueillir le public, instaurer une atmosphère informelle, une complicité. Il explique la démarche : ici, pas de conférence frontale, mais une tentative de faire vivre au public une véritable rencontre avec des chercheur·e·s.

Il prévient le public que les chercheurs ont le trac et propose qu’on leur vienne en aide. Il fait le tour des connaissances du public sur le sujet des pulsars et propose à chacun de prendre un rôle : les personnes curieuses, les personnes très pointues, les soutiens émotionnels, les fans de science fiction ou encore celles et ceux qui décrochent vite quand c’est un peu trop pointu…

En entrant les chercheurs parlent entre eux d’une image étrange, quelque chose qu’on pourrait appeler un « FRB ».

S’installe alors une conversation a bâton rompus sur tout le paysage de la radioastronomie, depuis le fonctionnement des radiotélescopes aux objets célestes étranges en passant par les enjeux de la pollution lumineuse, une conversation qui s’adapte à la volée aux questions du public, tout en gardant l’objectif :

Comprendre ce que c’est que cette histoire de « FRB ». Aura-t-on la réponse ? Peut-être. Mais ce n’est pas l’objectif. L’important, c’est ce qui se joue entre la scène et la salle : une rencontre.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

Un comédien vous emmène à la rencontre de quatre radioastronomes, mais ils viennent de faire une découverte étonnante : un signal venu de l’autre bout de l’univers et qui est… étrange ! Dès 7 ans. astronomie science

Agence Vertiges – Signal Critique