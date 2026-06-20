Le silence de la mer, de Vercors, lecture par Christine Bayle Jardin du cloître Paray-le-Monial mercredi 12 août 2026.

Paray-le-Monial

Le silence de la mer, de Vercors, lecture par Christine Bayle

Jardin du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Christine Bayle, actrice, lira une partie de la nouvelle qui a donné son titre au recueil.

Un officier, compositeur, est logé dans une maison réquisitionnée et occupée par un vieil homme et sa jeune nièce. Il espère que ses hpotes lui adresseront un jour la parole, mais en vain. Et pourtant, un sentiment s’est bien insinué entre les deux jeunes gens. L’officier essaie d’expliquer tous les soirs sa volonté de paix, son optimisme. Mais la France est occupée… Au cours d’un voyage à Paris, il comprend que les allemands veulent la destruction de la France, alors que lui est profondément épris de culture française. Désespéré, il part pour le front de l’Est où il est muté.Cette lecture est à rapprocher de celle d’une Suite française de Némirovsky, dont le thème est étrangement très voisin, deux chefs d’oeuvre de cette période.

Mots clés: Vercors, Silence, Mer, Christine Bayle, lecture .

Jardin du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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L’événement Le silence de la mer, de Vercors, lecture par Christine Bayle Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I