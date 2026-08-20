Le silex dans tous ses états, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le silex dans tous ses états 19 et 20 septembre Musée d’art Roger-Quillot Puy-de-Dôme

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Florent Le Mené, archéologue et Chercheur associé au CNRS, laboratoire « Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques » (TEMPS), partage les secrets de la taille du silex.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Musée d’art Roger-Quillot Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762525 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dart-roger-quilliot La fondation du couvent des Ursulines peut être fixée à l’année 1616. En 1623, le père Récollet fut chargé de faire un plan pour la construction d’un couvent comprenant dortoir, réfectoire, cuisine, lessivière, église, cloître… L’escalier et le cloître doivent remonter à cette première construction. Les peintures sur bois du plafond de la chapelle sont datées de 1656. De 1700 à 1704, l’architecte Jareton agrandit et restaura les bâtiments. A la Révolution, le couvent est vendu comme bien national. £Le plafond qui surmonte la nef rectangulaire de la chapelle est en forme de caisson, formé de six cents panneaux rectangulaires, chacun étant peint d’un décor le plus souvent floral (bouquets, guirlandes, rosaces, guirlandes…). Certains de ces panneaux présentent des paysages. Dans le petit cloître formé d’une rangée d’arcades ouvrant sur les jardins, la voûte de la première travée conserve des traces de peintures représentant des anges évoluant sur un fond de nuages. Des motifs peints ont également été retrouvés sur la face intérieure des piles, à chaque séparation de travée. Ce sont des inscriptions dans un cadre de feuillages et de fleurs que termine, à la partie supérieure, une fleur de lys. Tramway : ligne A – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Bus : lignes 20 et 21 – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Station C vélo devant le musée.

Florent Le Mené, archéologue et Chercheur associé au CNRS, laboratoire « Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques » (TEMPS), partage les secrets de la taille du silex.

© F. Le Mené