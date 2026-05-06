Le Slam fête ses 40 ans Ce que le ventre dit & Sorg & Napoléon Maddox en 1ère partie La Lanterne Magique Beaune
vendredi 27 novembre 2026 · La Lanterne Magique · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Le Slam fête ses 40 ans Ce que le ventre dit & Sorg & Napoléon Maddox en 1ère partie
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Ce que le ventre dit, une création inédite entre slam, poésie et musique électronique, inspirée aussi bien par le rap de Kendrick Lamar que par la musique expérimentale de Björk. Sur scène, Lisette Lombé, artiste plurielle, écrivaine et Poétesse nationale de Belgique, rencontre Marc Nammour, rappeur, poète et comédien, pour un dialogue poétique intense et contemporain, tous deux accompagnés par Jérôme Boivin, à la basse, aux claviers et aux machines.
En première partie, le duo franco-américain propose une formule acoustique singulière réunissant Sorg, producteur et beatmaker, et Napoleon Maddox, chanteur, rappeur et beatboxer. En collaboration depuis 2013, ils composent et interprètent une musique aux textes engagés, donnant la parole aux laissés-pour-compte, portée par des paysages sonores imaginatifs et bien construits, mêlant hip-hop, soul jazz et électro. .
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Slam fête ses 40 ans Ce que le ventre dit & Sorg & Napoléon Maddox en 1ère partie
L’événement Le Slam fête ses 40 ans Ce que le ventre dit & Sorg & Napoléon Maddox en 1ère partie Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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