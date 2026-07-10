Le sol et sa biodiversité dans les potagers Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:30 – 17:30

Gratuit : non Tout public

Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangez autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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