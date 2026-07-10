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Le sol et sa biodiversité dans les potagers Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Le sol et sa biodiversité dans les potagers Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 16:30 – 17:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public 

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Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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