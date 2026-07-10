Le sol et sa biodiversité dans les potagers Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 16:30 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription Tout public

Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangeons autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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