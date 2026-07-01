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Le sol et sa biodiversité dans les potagers, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc potager de la Crapaudine · Nantes

Le sol et sa biodiversité dans les potagers, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Parc potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Le sol et sa biodiversité dans les potagers Mercredi 15 juillet, 16h30 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangeons autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant.

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Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature

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