Le sol et sa biodiversité dans les potagers, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Le sol et sa biodiversité dans les potagers Mercredi 15 juillet, 16h30 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Le sol est un milieu vivant en constante évolution. Quelles sont les clés pour améliorer la biodiversité du sol potager ? Échangeons autour des bonnes pratiques afin de favoriser le monde du vivant.

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Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature