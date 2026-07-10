Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête ! Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:00 – 16:30

Gratuit : non Sur inscription Tout public

Partez à la découverte d’un monde inconnu et pourtant sous vos pieds ! Le sol ! Terre, cailloux, sable…Aidés de vos sens et des outils qui vous seront prêtés, venez mener l’enquête pour découvrir qui y vit ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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