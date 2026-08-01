Le soleil s’éclipse Derrière le terrain de foot Phalsbourg
mercredi 12 août 2026 · Derrière le terrain de foot · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Le soleil s’éclipse
Derrière le terrain de foot Chemin des Écoliers Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rendez-vous pour une grande observation spéciale, à l’aide d’instruments adaptés, afin de profiter en toute sécurité de ce spectacle extraordinaire.
La Lune occultera près de 89,8 % du disque solaire, offrant un spectacle rare ainsi qu’une ambiance lumineuse particulièrement étonnante en fin de journée. Le phénomène débutera vers 19h20, atteindra son maximum aux alentours de 20h15, avant que le Soleil ne se couche alors que l’éclipse sera encore en cours. L’activité solaire devrait être au rendez-vous, avec taches, protubérances, et pourquoi pas quelques éruptions solaires.Tout public
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Derrière le terrain de foot Chemin des Écoliers Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 19 49 89 30
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English :
Join us for a special viewing event, using appropriate instruments, so you can safely enjoy this extraordinary spectacle.
The Moon will occult nearly 89.8% of the Sun’s disk, offering a rare sight as well as a particularly stunning play of light at the end of the day. The phenomenon will begin around 7:20 p.m., reach its peak around 8:15 p.m., and continue even as the Sun sets. Solar activity is expected to be high, with sunspots, prominences, and perhaps even a few solar flares.
L’événement Le soleil s’éclipse Phalsbourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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