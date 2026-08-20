Le Son des souvenirs, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Son des souvenirs Dimanche 11 octobre, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:08:00+02:00

Fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:08:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=JCAJQ »}]

Cinéclub d’octobre – Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes, Lionel et David, entreprennent d’enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains…