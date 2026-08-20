Le Son des souvenirs, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
dimanche 11 octobre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Le Son des souvenirs Dimanche 11 octobre, 18h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:08:00+02:00
Fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:08:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=JCAJQ »}]
Cinéclub d’octobre – Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes, Lionel et David, entreprennent d’enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains…
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