Rouen

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

4 Place de la Rougemare Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Le Songe d’une Nuit d’Été, c’est la traversée d’une nuit des fous, où les sentiments amoureux se retrouvent cul par-dessus tête, les fées se passionnent pour les bêtes sauvages, et le théâtre se réinvente dans des délires truculents.

Le Songe d’une Nuit d’Été est l’une des comédies les plus libres et joyeusement subversives de Shakespeare, mais elle est aussi traversée par des parts d’ombre désirs contraints, rapports de pouvoir et pertes de repères. La forêt devient le lieu du jeu, de la métamorphose, mais aussi un espace où les certitudes vacillent et où les corps comme les volontés peuvent être manipulés

Chapelle Saint-Louis L’étincelle

Entrée gratuite, réservations sur le site www.letincelle-rouen.fr ou 02 35 98 45 05 .

4 Place de la Rougemare Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

L’événement LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité