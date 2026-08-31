Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Le Songe d’une Nuit d’Été

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Le Songe d’une Nuit d’Été est l’un des rares ballets narratifs de Georges Balanchine. La réalisation des décors et des costumes a été ici confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Le Songe d’une Nuit d’Été

L’événement Le Songe d’une Nuit d’Été Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin