Le songe d’une nuit d’été Ilôt Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Le songe d’une nuit d’été

Ilôt Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Diffusion du ballet Le songe d’une nuit d’été.

Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique de leur ballet, en amoureux de cette partition, George Balanchine ne pouvait faire exception.

La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix.

Le ballet dure 1h45, sans entracte. .

Ilôt Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56

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English : Le songe d’une nuit d’été

L’événement Le songe d’une nuit d’été Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne