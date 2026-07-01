LE SOUFFLE DE L’INSTANT VOYAGE IMMERSIF ET SONORE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

LE SOUFFLE DE L’INSTANT VOYAGE IMMERSIF ET SONORE

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le temps de l’instant,

Celui dans lequel tu te perds et contemple,

Celui que tu veux partager autour de toi,

Celui qui compte et que tu chéris,

Celui que tu savoures comme un cadeau à toi même…

Le temps de l’instant,

Celui dans lequel tu te perds et contemple,

Celui que tu veux partager autour de toi,

Celui qui compte et que tu chéris,

Celui que tu savoures comme un cadeau à toi même…

Cet instant, les deux artistes Wyrd et Pittoni te proposent de le vivre à travers un voyage introspectif, musical et visuel. L’espace de quelques minutes ou de plusieurs heures, nous voulons t’offrir cette opportunité de choisir ton instant, à contre-courant de la course effrénée du dehors.

Le temps de cet instant suspendu, arrête-toi, souffle, vis.

Entrée libre, sortie au chapeau → Une boîte à don sera accessible pour soutenir les artistes si tu le souhaites.

LES ARTISTES

► WYRD (@wyrd_vj)

Basée à Montpellier et actrice de la scène électronique locale à travers ses deux associations (303 BPM et Symbiosis Live), Wyrd est une artiste visuelle live (VJ) issue du monde de la peinture. Elle transpose son travail autour de la couleur, des textures et de l’abstraction dans ses performances en utilisant le logiciel Resolume Arena comme une toile numérique éphémère. En y associant des techniques de layering et de synchronisation réactive au son, elle transforme chacun de ses live en un terrain d’expression dynamique façonné dans le prolongement direct de l’univers musical des artistes qu’elle accompagne.

► PITTONI (@mttpttn)

Inspiré par la philosophie taoïste, Pittoni conçoit son projet musical comme un rituel de purification par le son. Loin de la démonstration technique ou de la performance, il cherche à dépasser les conceptions esthétiques pour toucher l’essentiel une expérience brute, nue et dépouillée de toute rationalité. Ses improvisations de guitare et électronique répondent à un désir intime et à une nécessité vitale, à la recherche d’un contact avec la réalité primordiale.

EN BONUS

► Stand de massage professionnel

► Restauration sur place

Toute la programmation en ligne

De 19h30 à 00h30 .

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier 34000 Hérault Occitanie kaleido.bar@gmail.com

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English : LE SOUFFLE DE L’INSTANT VOYAGE IMMERSIF ET SONORE

The moment,

The one in which you lose yourself and contemplate,

The one you want to share with those around you,

The one that matters and that you cherish,

The one you savor as a gift to yourself…

L’événement LE SOUFFLE DE L’INSTANT VOYAGE IMMERSIF ET SONORE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT MONTPELLIER