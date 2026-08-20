Le Souffle du Berger, Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le Souffle du Berger Samedi 3 octobre, 20h00 Opéra-Théâtre Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, Le Souffle du Berger propose un concert explorant la vie des bergers et la richesse des paysages pastoraux.

De la transhumance aux veilles nocturnes, des danses villageoises aux appels de pâtres, le programme mêle répertoires savants et traditions populaires, du baroque européen aux chants issus des territoires pastoraux.

Chaque concert est suivi d’un débat citoyen, réunissant éleveurs, bergers, fédérations pastorales, experts et représentants institutionnels. Ces échanges abordent la modernité des métiers pastoraux, la gestion durable des espaces et des ressources, la préservation de la biodiversité, la valorisation des produits du pastoralisme et les défis contemporains, afin de susciter des solidarités nouvelles et durables.

Les interprètes

Fondée en 2017 par Valentin Tournet, La Chapelle Harmonique réunit chanteurs et instrumentistes spécialisés en musique ancienne, dans des effectifs allant de la musique de chambre aux grandes formations chorales et orchestrales. L’ensemble se produit dans des lieux emblématiques tels que le Château de Versailles, l’Auditorium de Radio France, le musée du Louvre et les festivals de Beaune, La Chaise-Dieu, Auvers-sur-Oise ou Saint-Denis.

Portée par une démarche à la fois rigoureuse et créative, La Chapelle Harmonique développe des projets mêlant musique, patrimoine et engagement citoyen. Son répertoire, de la Renaissance au baroque, est régulièrement salué par la critique (Diapason d’or…), et enregistré sous le label Château de Versailles Spectacles.

Valentin Tournet, violiste et directeur artistique, débute la viole de gambe à l’âge de 5 ans. Après des études auprès des maîtres de l’instruments et des premières expériences de direction, il fonde La Chapelle Harmonique et en façonne l’identité musicale. En 2022, il est le premier violiste nommé aux Révélations des Victoires de la Musique Classique. Sa direction, nourrie par une pratique instrumentale active, met en valeur la richesse des couleurs et la profondeur expressive de ses musiciens.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473426363 https://clermont-auvergne-opera.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chapelleharmonique.com/programme/le-souffle-du-berger/ »}] Dès 1850, il fut question de remplacer la vieille salle située au sud de la place de la Victoire par un théâtre plus vaste et plus digne de sa fonction. La décision est prise d’aménager le bâtiment de l’ancienne halle aux toiles, construit entre 1815 et 1820. Le projet est confié à l’architecte Jean-Joseph Teillard. Gourgouillon est chargé des sculptures et Jules Toulot des scènes peintes. L’inauguration eut lieu en 1894, mais la décoration du foyer ne fut réalisée qu’en 1901. Teillard adopta le parti du théâtre à l’italienne : façade avec porche et loggia ouvrant sur un vaste vestibule surmonté du foyer ; salle à balcons en fer à cheval répartis en classes ; scène à l’italienne avec coulisses, dessous et cintres. Du vestibule partent plusieurs escaliers, chacun desservant un niveau différent. Parkings : Jaude et Vercingétorix. Tramway : arrêt Place de Jaude. C.Vélo : Station, 6 place de Jaude.

Dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, Le Souffle du Berger propose un concert explorant la vie des bergers et la richesse des paysages pastoraux.

© Rosa Bonheur