Le SPB descend dans la rue, 1 rue Dieu – Paris, Paris
Le SPB descend dans la rue, 1 rue Dieu – Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Le SPB descend dans la rue Dimanche 21 juin, 19h00 1 rue Dieu – Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Depuis presque 35 ans, la fanfare du SPB anime les rues de Paris, de France, et de certaines capitales d’Europe ! Notre groupe compte à ce jour plus de trente musiciens amateurs et colorés. De la rue à la scène, on joue partout avec la même énergie communicative des morceaux de tous styles: brass band, jazz, pop, variétés françaises, balkans, latino, techno… Ce qui nous fait vibrer avant tout, c’est de mettre l’ambiance !
1 rue Dieu – Paris 1 rue dieu 75010 – Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France https://saints-peres.band https://www.instagram.com/fanfare.spb;https://www.facebook.com/fanfare.spb Petite place ouverte à proximité du canal, parfait pour une soirée d’été en extérieur Métro République ou Jacques Bonsergent
Depuis presque 35 ans, la fanfare du SPB anime les rues de Paris, de France, et de certaines capitales d’Europe ! Notre groupe compte à ce jour plus de trente musiciens amateurs et colorés. De la rue…
©fanfare du SPB
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