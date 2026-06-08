Autrêches

Le stage Équi’sport | Saint-Victore Équi’lien

Autrêches Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !

Durée et organisation

– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.

– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval activités de pleine nature, jeux ludiques de cohésion, chasse au trésor…

– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !

De 8 à 15 ans.

Réservez votre place dès maintenant !

Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !

Durée et organisation

– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.

– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval activités de pleine nature, jeux ludiques de cohésion, chasse au trésor…

– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !

De 8 à 15 ans.

Réservez votre place dès maintenant ! .

Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 61 09 83 72 equilien60@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a unique experience with horses and ponies? Whether you’re curious to discover new disciplines or a seasoned rider, this course is for you!

? Duration and organization

– A course to suit all schedules: by the day or spread over five days.

– Half-days devoted to deepening the relationship with your horse: outdoor activities, team-building games, treasure hunts…

– Half-days full of games and laughter with the ponies: because learning while having fun is even better!

Ages 8 to 15.

? Reserve your place now!

L’événement Le stage Équi’sport | Saint-Victore Équi’lien Autrêches a été mis à jour le 2026-06-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme