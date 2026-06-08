Autrêches

Les stages Équi’jeux | Saint-Victor Équi’lien

Autrêches Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20

Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !

Durée et organisation

– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.

– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval travail en liberté, voltige, longues rênes… Apprenez à communiquer et évoluer ensemble dans la complicité.

– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !

De 8 à 15 ans.

Réservez votre place dès maintenant !

! Pas de pension complète pour la période du 20 au 24 juillet 2026 !

Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !

Durée et organisation

– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.

– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval travail en liberté, voltige, longues rênes… Apprenez à communiquer et évoluer ensemble dans la complicité.

– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !

De 8 à 15 ans.

Réservez votre place dès maintenant !

! Pas de pension complète pour la période du 20 au 24 juillet 2026 ! .

Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 61 09 83 72 equilien60@gmail.com

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English :

Looking for a unique experience with horses and ponies? Whether you’re curious to discover new disciplines or a seasoned rider, this course is for you!

? Duration and organization

– A course to suit all schedules: by the day or spread over five days.

– Half-days devoted to deepening your relationship with your horse: free-riding, acrobatics, long reins? Learn to communicate and evolve together in complicity.

– Half-days full of games and laughter with the ponies: because learning while having fun is even better!

Ages 8 to 15.

? Reserve your place now!

! No full board from July 20 to 24, 2026 !

L’événement Les stages Équi’jeux | Saint-Victor Équi’lien Autrêches a été mis à jour le 2026-06-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme