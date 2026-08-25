Le Studio Nadar et les fonds photographiques des trois générations Detaille Rue De la Calade Arles
lundi 6 septembre 2027 · Rue De la Calade · Arles
Informations pratiques
Arles
Le Studio Nadar et les fonds photographiques des trois générations Detaille
Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2027 de 18h à 19h. Rue De la Calade Le Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-09-06 18:00:00
fin : 2027-09-10 19:00:00
Date(s) :
2027-09-06
Cycle de conférences sur l’histoire fabuleuse du studio Nadar et de trois générations de photographes de la famille Detaille, qui ont notamment photographié Arles, la Camargue et les Arlésiennes, présenté par Gérard Detaille, éditeur, photographe et collectionneur, avec la complicité de Dominique Bluzet, directeur du théâtre d’Arles, ainsi que des Théâtres du Gymnase, des Bernardines, du Jeu de Paume, et du Grand Théâtre de Provence. .
Rue De la Calade Le Théâtre Antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
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English :
L’événement Le Studio Nadar et les fonds photographiques des trois générations Detaille Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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