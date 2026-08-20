Le swing de La Fontaine, Temple de l’Église réformée, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Le swing de La Fontaine Dimanche 20 septembre, 17h00 Temple de l’Église réformée Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Assitez à une représentation contées et chantées des Fables de La Fontaine. Celles-ci seront présentées par l’Ensemble Vocal Odeum dans le cadre du temple de l’église réformée, édifié en 1839 dans le style néo-classique…

Temple de l’Église réformée 25 rue Carnot, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’église réformée de Chalon-sur-Saône, fondée en 1559 par le pasteur François de Guilletat de Gien-sur-Loire, s’assembla d’abord dans une maison rue aux Fèvres. Suite à l’interdiction de célébrer le culte protestant dans la cité, il ne reparut en ville qu’en 1833. Il fut d’abord célébré rue aux Fèvres, puis dans le temple inauguré le 26 juin 1839 au n° 25 de la rue Carnot.

Des versions contées et chabtées des Fables de La Fontaine seront présentées par l’Ensemble Vocal Odeum dans le cadre du temple de l’église réformée, édifié en 1839 dans le style néo-classique..

© Ensemble Vocal Odeum