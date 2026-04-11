Le Temps de la Danse Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Le Temps de la Danse

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 20h. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le Temps de la Danse à la Salle de l’Etoile.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Arles Youth Ballet Company vous propose un spectacle éclectique, joyeux, et surprenant Le Temps de la Danse.



Quatre chorégraphies allant du ballet classique à la danse contemporaine, composées par @fantinelnorton , @young_soon_ballett Rena Butler et Julian Nicosia, vous feront passer une soirée pleine de grâce et d’émotions.



Les danseurs vous y attendent avec impatience ! .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 28 55 32

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English :

Le Temps de la Danse at Salle de l’Etoile.

L’événement Le Temps de la Danse Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence