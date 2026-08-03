Le temps d’écrire Le Mans
mardi 6 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le temps d’écrire
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Au cours de ce spectacle-lecture, deux autrices et trois auteurs ayant quitté la même année les bancs de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre vous offriront cinq éclairages différents sur l’écriture, cette drôle d’activité qu’on pratique à tous les âges de la vie. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Le temps d’écrire Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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