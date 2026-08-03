Informations pratiques

Le Mans

Le temps d’écrire

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Au cours de ce spectacle-lecture, deux autrices et trois auteurs ayant quitté la même année les bancs de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre vous offriront cinq éclairages différents sur l’écriture, cette drôle d’activité qu’on pratique à tous les âges de la vie. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le temps d’écrire Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72