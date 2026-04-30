LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 20 juin 2026.
Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES
23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Viens découvrir les héros de la maison d’édition l’école des loisirs.
Berk et Cornebidouille t’attendent !
Accessible à partir de 3 ans en présence d’un adulte.
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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
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English :
Come and discover the heroes of l’école des loisirs.
Berk and Cornebidouille are waiting for you!
Accessible to children aged 3 and over, in the presence of an adult.
L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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