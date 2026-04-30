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LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 20 juin 2026.

Adresse : 23 Avenue de Béziers

Ville : 34480 Puissalicon

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Viens découvrir les héros de la maison d’édition l’école des loisirs.
Berk et Cornebidouille t’attendent !

Accessible à partir de 3 ans en présence d’un adulte.
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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

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English :

Come and discover the heroes of l’école des loisirs.
Berk and Cornebidouille are waiting for you!

Accessible to children aged 3 and over, in the presence of an adult.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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