Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque La Ruche · Sens
Informations pratiques
Sens
Le temps des histoires
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 15h30 à 16h30
un mercredi par mois une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Le temps des histoires
L’événement Le temps des histoires Sens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais
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