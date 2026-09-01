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Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque La Ruche · Sens

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque La Ruche
Adresse
7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Le temps des histoires

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 15h30 à 16h30
un mercredi par mois une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires…   .

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Le temps des histoires

L’événement Le temps des histoires Sens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais

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