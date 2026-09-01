Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens

Informations pratiques

Sens

Le temps des histoires

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:30:00

fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 15h30 à 16h30

un mercredi par mois une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le temps des histoires

L’événement Le temps des histoires Sens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais