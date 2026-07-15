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AGENDA · Le Havre

Le Temps des Jeux Médiathèque de Caucriauville Le Havre

vendredi 28 août 2026 · Médiathèque de Caucriauville · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque de Caucriauville
Adresse
40 Rue Jules Vallès
Ville
76610 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Le Temps des Jeux

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Entrez en bibliothèque pour un Temps des jeux et laissez-vous guider vers de nouvelles découvertes !

Classiques (échecs, dames chinoises, Uno…) ou décoiffants (Diamoniak, Coloraddict…), de réflexion, d’imagination ou d’action, tentez votre chance !

Sur inscription   .

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00 

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English : Le Temps des Jeux

L’événement Le Temps des Jeux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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