Le Temps des Jeux Médiathèque de Caucriauville Le Havre

vendredi 28 août 2026 · Médiathèque de Caucriauville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Le Temps des Jeux

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Entrez en bibliothèque pour un Temps des jeux et laissez-vous guider vers de nouvelles découvertes !

Classiques (échecs, dames chinoises, Uno…) ou décoiffants (Diamoniak, Coloraddict…), de réflexion, d’imagination ou d’action, tentez votre chance !

Sur inscription .

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Temps des Jeux

L’événement Le Temps des Jeux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie