Le Temps des Jeux Médiathèque Martin Luther King Le Havre
samedi 29 août 2026 · Médiathèque Martin Luther King · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Le Temps des Jeux
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Entrez en bibliothèque pour un Temps des jeux et laissez-vous guider vers de nouvelles découvertes !
Classiques (échecs, dames chinoises, Uno…) ou décoiffants (Diamoniak, Coloraddict…), de réflexion, d’imagination ou d’action, tentez votre chance !
Sur inscription .
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Le Temps des Jeux
L’événement Le Temps des Jeux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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