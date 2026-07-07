Le Temps des Jeux Médiathèque Martin Luther King Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Le Temps des Jeux

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Entrez en bibliothèque pour un Temps des jeux et laissez-vous guider vers de nouvelles découvertes !

Classiques (échecs, dames chinoises, Uno…) ou décoiffants (Diamoniak, Coloraddict…), de réflexion, d’imagination ou d’action, tentez votre chance !

Sur inscription .

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

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English : Le Temps des Jeux

L’événement Le Temps des Jeux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie