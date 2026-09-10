Le temps des tout-petits, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Exupéry · Toulouse
Informations pratiques
Le temps des tout-petits 2 octobre – 12 décembre Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00
- Vendredi 2 octobre 10h
- Mercredi 4 novembre 10h
- Samedi 14 novembre 10h
- Mercredi 25 novembre 10h
- Samedi 12 décembre 10h
Un petit rituel proposé par les bibliothécaires pour écouter des histoires, danser ou s’émerveiller.
Durée : 30 min – Pour les 0-3 ans
Sur inscription au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]
Pour les 0-3 ans
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026