Le temps des tout-petits, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Informations pratiques

Le temps des tout-petits 2 octobre – 12 décembre Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00

Vendredi 2 octobre 10h

Mercredi 4 novembre 10h

Samedi 14 novembre 10h

Mercredi 25 novembre 10h

Samedi 12 décembre 10h

Un petit rituel proposé par les bibliothécaires pour écouter des histoires, danser ou s’émerveiller.

Durée : 30 min – Pour les 0-3 ans

Sur inscription au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

Pour les 0-3 ans