Le temps d’un café, j’ai dessiné, Bibliothèque de Genève, Genève

Le temps d’un café, j’ai dessiné Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque de Genève

CHF 35.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Les cafés sont à l’honneur dans l’exposition «Cafés genevois: la vie même», dans laquelle l’écrivain George Haldas et la photographe Dany Gignoux capturent des moments de vie uniques. Après une visite flash de l’exposition mettant en valeur le travail de ces deux artistes, l’illustrateur Malandro vous propose d’explorer les cafés par le biais du croquis et du dessin. Donnez libre cours à votre créativité pour capturer l’âme d’une tasse, la silhouette d’une bouteille ou encore saisir sur papier une scène de café, lieu de sociabilité par excellence.

Atelier avec Malandro, artiste et illustrateur.

Samedi 6 juin 2026 à 14h. 35.- CHF. Matériel fourni.

Durée: 2h

Bibliothèque de Genève, Promenade des Bastions 8, 1205 Genève.

Inscription obligatoire: visites.bge@geneve.ch

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « mailto:visites.bge@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Atelier avec Malandro, artiste et illustrateur

Malandro