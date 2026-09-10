LE TEMPS QUI PASSE, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Informations pratiques

LE TEMPS QUI PASSE 19 et 20 septembre Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« LE TEMPS QUI PASSE » par Le Photo Club du Golf

DU 18 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

La Longère – parc de la Bégraisière – Rue François Rabelais

A découvrir les jours d’ouverture de la Longère en accès libre et lors des permanences dédiées les mercredis et vendredis de 15 h à 18h.

La Longère sera exceptionnellement ouverte en présence des photographes:

• Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : à l’occasion des Journée européennes du patrimoine – présence du Photo Club du Golf l’après-midi uniquement

• Dimanche 20 septembre de 14h à 18h à l’occasion des Journée européennes du patrimoine

• Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 14h30 à 18h

• Samedi 03 et dimanche 04 octobre de 14h30 à 18h

• Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h30 à 18h

• Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 14h30 à 18h

Le temps passe sans jamais s’arrêter. Il façonne les visages, transforme les paysages, efface certains souvenirs et en grave d’autres plus profondément encore. À travers cette exposition, chaque photographie devient une trace, un fragment suspendu entre passé et présent. Les images racontent la beauté discrète du changement, la fragilité des instants et les marques silencieuses laissées par les années. Une invitation à observer ce que le temps emporte, mais aussi ce qu’il révèle.

Le Photo Club du Golf de Saint-Herblain,a été créé en 1978. Son nombre d’adhérents lui permet d’organiser des rencontres hebdomadaires conviviales tous les lundis soir à 20h00 (hors vacances scolaires) dans les locaux du CSC Sillon de Bretagne, afin de partager une passion commune : la Photographie. Chaque année le moment fort de la saison est l’organisation d’une exposition à la «Longère de la Bégraisière», ouverte au public, ou chaque adhèrent est invité à présenter ses images.

Longère de la Bégraisière rue françois rabelais, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire

« LE TEMPS QUI PASSE » par Le Photo Club du Golf

©Photo club du golf