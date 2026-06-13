Le temps qui pousse – Parcours sonore d’Alain Damasio et Floriane Pochon Le Jardin Extraordinaire Nantes
Le temps qui pousse – Parcours sonore d’Alain Damasio et Floriane Pochon Le Jardin Extraordinaire Nantes lundi 6 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 08:30 – 21:30
Gratuit : oui Tout public
Dans le cadre du Voyage à Nantes Une balade sonore inédite pour ouvrir la voie à la Cité des Imaginaires. Cet été, l’écrivain Alain Damasio, figure phare de la science-fiction, propose avec Floriane Pochon, artiste sonore, d’arpenter avec ses oreilles et ses pieds le Jardin Extraordinaire. Un site étrange et luxuriant où pour eux, le temps pousse plus qu’il ne passe, en gerbes et en bourgeons, brassant souvenirs et avenirs, la bière et la pierre, les plantes et la farine qui vole, pour nous embarquer vers un futur à réécrire. Prélude à son ouverture, prévue pour 2028/2029, la promenade offre à la Cité des Imaginaires son premier coup de bêche dans le sol fertile d’une programmation originale qui parie sur le mouvement et la finesse du son pour ouvrir des hublots dans nos murs. Ici les voix montent, les passeurs hantent, les blocs stockent le temps. Une première invitation au voyage, à 20 000 mares sous le lieu, et qui nous fera faire le tour du jour en 80 mondes ! S’y esquisse déjà l’esprit de la Cité, futur site nantais dédié à la puissance des récits et aux univers à inventer. Un projet porté en complicité avec les équipes de la Direction Nature et Jardins et Le Voyage à Nantes. Balades du 4 juillet au 6 septembre 2026 :tous les jours de 8h30 à 21h30 Départ de la balade : Jardin ExtraordinairePar QR code, via smartphone et écouteurs, en suivant la signalétique dédiée.Durée : environ 35 minutes à pied
Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/
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