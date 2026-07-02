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Le temps qui reste, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

samedi 6 février 2027 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes

Le temps qui reste, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Lieu
Salle Paul Fort Nantes
Adresse
9 Rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
35 €

Le temps qui reste Samedi 6 février 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T22:00:00+01:00

Pièce de et mise en scène par Philippe Lellouche

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.

Avec Géraldine Lapalus, David Douillet, Laurent Olmedo, Philippe Cura

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.samedisnantais.fr/ »}]
Dans le cadre des Samedis Nantais du boulevard et de l’humour Samedis nantais Samedis nantais du boulevard et de l’humour

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