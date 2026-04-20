Le Ténor, héros de l’opéra MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine Rennes Mercredi 6 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

15 euros, 10 euros (adhérents), 5 euros (carte Sortir)

Une traversée de plus d’un siècle d’histoire musicale, en suivant l’évolution de la figure du ténor, tantôt voix du héros, tantôt voix de l’amant. Un récit culturel illustré par une voix chaleureuse.

### **La Voix de l’Europe – Le ténor à l’opéra,** de Mozart à Bizet et Puccini est un récital commenté pour ténor et piano destiné à un public large, initié ou non à l’opéra.

À travers une sélection d’airs issus du grand répertoire européen (Mozart, Donizetti, Verdi, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Richard Strauss, Lehár…), ce récital propose une traversée de plus d’un siècle d’histoire musicale, en suivant l’évolution de la figure du ténor, tantôt voix du héros, tantôt voix de l’amant.

L’expérience est pensée pour des lieux à taille humaine, afin que le public puisse ressentir de près la puissance et la présence d’une voix lyrique projetée sans amplification. Entendre un ténor dans ces conditions est une expérience rare, directe et profondément marquante. Le spectacle alterne des moments chantés en direct et des temps de parole qui en éclairent le sens : contexte de composition, rôle de chaque air dans l’œuvre, évolution de l’écriture vocale, mais aussi portée symbolique de ces figures masculines qui ont incarné, pour des générations de spectateurs, une certaine idée de l’idéal, du courage et de la passion.

Cette forme hybride permet une écoute active et vivante. Le public n’est pas placé devant une simple succession d’airs, mais guidé dans un récit musical et culturel, accessible sans connaissances préalables. La conférence devient un fil conducteur reliant les œuvres entre elles et mettant en lumière les grandes traditions européennes — italienne, française, germanique et centre-européenne — dont l’opéra est l’une des expressions les plus fortes.

Dans le cadre du Mois de l’Europe, ce projet souhaite rappeler que l’Europe ne se définit pas uniquement par ses institutions, mais aussi par une mémoire artistique partagée. L’opéra, né en Italie et développé dans toute l’Europe, constitue l’un des langages communs du continent. À travers la voix du ténor, ce spectacle fait entendre une Europe sensible, unie par un même idéal de beauté et d’émotion.

À l’issue de la représentation, un temps convivial est proposé pour permettre au public d’échanger avec les artistes et de rencontrer le ténor et la conférencière dans un cadre simple et direct.

Direction artistique et conception : **Julia Le Brun,** conférencière, critique musicale, écrivain, pianiste.

Interprétation vocale :**Avi Klemberg**, ténor à l’Opéra de Paris

Organisation de l’évènement: Association ** »Les Bretons vont à l’opéra »**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00

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francoiselebrunster@gmail.com 06 67 91 84 79

MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine 7 quai Chateaubriand 06 67 91 84 79 35000 Rennes centre Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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