Le territoire d’Arles dans l’œil des premiers photographes Place Félix Rey Arles

Informations pratiques

Arles

Le territoire d’Arles dans l’œil des premiers photographes

Du 17/09 au 02/10/2027 tous les jours. Place Félix Rey Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-17

fin : 2027-10-02

Date(s) :

2027-09-17

Tirages originaux du XIXe siècle

Dès son invention la photographie se révèle un outil documentaire et scientifique essentiel pour rendre compte de la richesse et de l’état des territoires.

Dans ce contexte, la ville d’Arles, considérée comme un musée à ciel ouvert devient un terrain privilégié pour la photographie naissante.

L’exposition présente une sélection de ces premières prises de vue réalisées à Arles entre 1845 et 1880, période qui voit se structurer et se développer photographie d’architecture et politique patrimoniale.

Toutes les photographies dévoilées proviennent des collections de la Médiathèque d’Arles. Un diaporama réunissant des images accompagne quelques photographies originales. .

Place Félix Rey Médiathèque Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

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English :

Original 19th-century prints

L’événement Le territoire d’Arles dans l’œil des premiers photographes Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles