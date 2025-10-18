Informations pratiques

Rocheservière

LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire

Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

.

Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 48 23 56 mediatheque@rocheserviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu