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AGENDA · Rocheservière

LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire Rocheservière

dimanche 9 août 2026 · Rocheservière

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
85620 Rocheservière
Département
Vendée
Tarif

Rocheservière

LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire

Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

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Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 48 23 56  mediatheque@rocheserviere.fr

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English :

L’événement LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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