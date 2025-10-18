AGENDA · Rocheservière
LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire Rocheservière
dimanche 9 août 2026 · Rocheservière
Informations pratiques
Rocheservière
LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire
Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
.
Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 48 23 56 mediatheque@rocheserviere.fr
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English :
L’événement LE THEATRE AMBULANT CHOPALOVITCH Théâtre Régional des Pays de la Loire Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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