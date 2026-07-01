AGENDA · Rocheservière
Visite d’un parc du 19ème siècle, Château de la Source,, Rocheservière
dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Source, · Rocheservière
Informations pratiques
Visite d’un parc du 19ème siècle Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de la Source, Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Château du 19ème siècle et son jardin de roses
Château de la Source, Rue de Bretagne, 85620 – ROCHESERVIERE Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Château du 19ème siècle au milieu d’un parc et son jardin de roses parking
Château du 19ème siècle et son jardin de roses
Nicole Patat©
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