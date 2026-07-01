Visite d’un parc du 19ème siècle, Château de la Source,, Rocheservière

Informations pratiques

Visite d’un parc du 19ème siècle Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de la Source, Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château du 19ème siècle et son jardin de roses

Château de la Source, Rue de Bretagne, 85620 – ROCHESERVIERE Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Château du 19ème siècle au milieu d’un parc et son jardin de roses parking

Château du 19ème siècle et son jardin de roses

Nicole Patat©