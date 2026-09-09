Le théâtre antique au sténopé, Théâtre antique, Arles
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre antique · Arles
Informations pratiques
Le théâtre antique au sténopé Dimanche 20 septembre, 14h30 Théâtre antique Bouches-du-Rhône
12 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Le théâtre antique au sténopé
Dimanche 20 septembre à 14h30, visite-atelier
Au théâtre antique, laissez-vous tenter par la magie du sténopé ! Explorez cette technique photographique ancienne, capturez votre image du lieu puis révélez-la en chambre noire au musée Réattu. Vous repartirez ensuite avec une photographie unique !
À partir de 10 ans. RDV devant l’entrée du théâtre antique, 1 rue du Cloître, Arles. Réservation obligatoire, 12 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr
Théâtre antique Rue du Cloître, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490184120 http://www.patrimoine.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattuation@ville-arles.fr »}, {« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Théâtre édifié vers -15 avant J.-C. Ne pouvant bénéficier du flanc rocheux pour y adosser ses gradins, la cavea a été entièrement établie sur un ensemble de substructures faites de galeries concentriques et de salles voûtées rayonnantes.
Le théâtre romain d’Arles mesure 102 m de diamètre.
Ses 33 gradins, dont une grande partie a aujourd’hui disparue, s’appuyaient sur une enceinte extérieure composée de trois étages d’arcades.
Cet édifice pouvait accueillir 10 000 spectateurs.
L’enceinte extérieure du théâtre comportait 27 arcades appuyées sur de forts piliers. Cette façade avait trois étages qui ne se sont conservés qu’au sud, inclus dans la tour de Roland, édifiée au début du Moyen Âge. Parking à proximité
Le théâtre antique au sténopé
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