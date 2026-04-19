Le Théâtre du Souvenir Amphithéâtre du Lycée Les Bourdonnières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 20:00 – 22:00

Gratuit : non 12 € / 15 € 12 € en prévente sur https://www.helloasso.com/associations/aren-44/evenements/theatre-du-souvenir15 € sur place Tout public

Spectacle de théâtre interactif « Le Théâtre du Souvenir », créé par le psychiatre Jean-Pierre Klein, propose une expérience unique qui a une dimension artistique et thérapeutique.Les spectateurs assistent au passage d’un souvenir vécu à sa théâtralisation. Un spectateur volontaire confie un souvenir événementiel et les comédiens jouent ce souvenir au plus proche, au plus juste pour cette personne, sous l’attention du public bienveillant.Le souvenant, d’abord auteur puis metteur en scène, devient spectateur d’une forme théâtrale esthétique qui transforme son souvenir. Manipulé, déplacé, le souvenir est mis à distance, réintégré dans un récit de vie, il devient réparateur… Spectacle ouvert à tous et toutes ! Représentations les 28 et 29 avril 2026 à 20h (ouverture des portes à 19h30) Proposées par l’Association des Rééducateurs de l’Éducation Nationale (AREN44)

Amphithéâtre du Lycée Les Bourdonnières Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/aren-44/evenements/theatre-du-souvenir



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