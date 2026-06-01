Le tirage au sort de l’Atout, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Le tirage au sort de l’Atout 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Rendez-vous sur le stand l’Atout (n°A06) pour rencontrer nos experts et tenter de remporter des cartes cadeaux sur notre billetterie en ligne !

Nous profiterons de ce moment pour vous faire découvrir notre solution, nous avons hâte de vous rencontrer !

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Nous vous attendons au stand A06 pour tenter votre chance, c’est le moment de misez sur l’Atout !

l’Atout