Le Tour de Bretagne 2026 Ploërmel
Le Tour de Bretagne 2026 Ploërmel mardi 28 avril 2026.
Ploërmel
Le Tour de Bretagne 2026
Place de la Mairie Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Le mardi 28 avril, Ploërmel donnera le coup d’envoi de la 4ᵉ étape du Tour de Bretagne 2026 !
Cette journée marquera l’étape la plus longue de l’épreuve, avec près de 205 kilomètres à parcourir en direction du Finistère, à travers le Centre Morbihan et la Cornouaille.
Le village départ sera installé place de la Mairie une occasion idéale pour rencontrer les partenaires de l’événement et assister à la présentation des coureurs avant le grand départ.
Ouverture du village à 9h et départ de la course à 11h30. .
Place de la Mairie Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Le Tour de Bretagne 2026 Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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