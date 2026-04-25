Ploërmel

Le Tour de Bretagne 2026

Place de la Mairie Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:00:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Le mardi 28 avril, Ploërmel donnera le coup d’envoi de la 4ᵉ étape du Tour de Bretagne 2026 !

Cette journée marquera l’étape la plus longue de l’épreuve, avec près de 205 kilomètres à parcourir en direction du Finistère, à travers le Centre Morbihan et la Cornouaille.

Le village départ sera installé place de la Mairie une occasion idéale pour rencontrer les partenaires de l’événement et assister à la présentation des coureurs avant le grand départ.

Ouverture du village à 9h et départ de la course à 11h30. .

Place de la Mairie Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Tour de Bretagne 2026 Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande