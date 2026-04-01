Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition Emma Burr, Regards sur la ville présentée à la Chapelle des Carmélites, embarquez avec l’artiste pour une exploration créative de Ploërmel.

Munis de crayons et de pinceaux, suivez Emma Burr et redécouvrez les architectures emblématiques, et celles un peu moins connues, de la ville. Réalisez vos plus beaux croquis des maisons, commerces et architectures réhabilitées de Ploërmel.

Rendez-vous les samedis 25 avril, 2 mai et 16 mai 2026 à 15h !

Informations pratiques Départ des visites à la Micro-Folie/Chapelle des Carmélites. Gratuit, sur réservation

Jauge de 12 personnes par visite Tout public (enfants à partir de 7 ans). Durée 1h30 .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande