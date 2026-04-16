Micro-folie exposition Emma Burr, regards sur la ville Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie exposition Emma Burr, regards sur la ville

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-18

la Chapelle des Carmélites présente l’exposition Emma Burr, Regards sur la ville . Cette exposition dédiée à l’artiste vannetaise Emma Burr présente une sélection d’œuvres et de projets dévoilant un regard sur la ville, son architecture, ses espaces naturels et ses habitants. Elle s’articule autour des pratiques du dessin, de l’aquarelle et de la gravure.

Le samedi 18 et le mercredi 29 avril à 15h, suivez-nous pour une visite guidée de l’exposition. Les œuvres de l’artiste n’auront plus de secret pour vous !

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la micro-folie les mercredis 14h-18h, vendredis 10h-13h et samedis 10h-13h et 14h-18h .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie exposition Emma Burr, regards sur la ville Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande